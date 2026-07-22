ДТП на Заболотного у Києві: рух транспорту в бік Столичного шосе суттєво ускладнено
У Києві через дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Академіка Заболотного ускладнений рух транспорту в напрямку Столичного шосе. Водіїв закликають врахувати ситуацію під час планування маршруту
Про це повідомили у Патрульній поліції, передає RegioNews.
Правоохоронці рекомендують водіям за можливості обирати альтернативні шляхи об'їзду, щоб уникнути заторів.
Інформації про причини аварії та постраждалих наразі не оприлюднили.
Нагадаємо, що в Івано-Франківську поліцейські встановлюють обставини аварії, яка сталась 21 липня і в якій травмувалася 5-річна дитина
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