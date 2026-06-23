Махинации на защите Змиевской ТЭС: в Харьковской области разоблачили схему присвоения 8 млн грн

Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуроры сообщили о подозрении директору предприятия-поставщика бетона и начальнику строительного участка подрядной организации по факту завладения более 8,1 млн грн во время строительства защитных сооружений для Змиевской ТЭС

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, постройки предназначались для защиты автотрансформаторов одного из объектов критической инфраструктуры Харьковщины от российских атак. В декабре 2024 года ТЭС заключила договор с подрядной организацией на их строительство и произвела предварительную оплату работ.

Для строительства монолитных конструкций подрядчик привлек частное предприятие, которое должно было поставлять бетон высокой прочности. Однако, как установило следствие, директор предприятия организовал изготовление бетонной смеси значительно более низкого класса, чем предполагалось проектно-сметной документацией. Для утаивания этого в паспорта качества вносили недостоверные сведения о прочности бетона.

Начальник строительного участка по версии следствия знал о несоответствии материалов требованиям проекта, однако принимал бетон, подписывал товарно-транспортные накладные и организовывал строительство фундаментов и стен защитных сооружений с использованием этого сырья. В дальнейшем в актах выполненных работ отмечено, что строительство осуществлено с использованием материалов надлежащего качества.

Выводом судебной строительно-технической экспертизы подтверждено, что часть конструкций не отвечает требованиям проекта, а стоимость фактически неустроенных объемов материалов превышает 8,1 млн. грн.

Директору предприятия и начальнику участка поставлено в известность о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Напомним, что в Одессе правоохранители разоблачили схемы присвоения более 20 миллионов гривен. Эти деньги выделялись на закупках оборудования для светофоров.