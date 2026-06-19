Незнакомец трогал за грудь в поезде: в Киеве ищут мужчину, который добивался пассажирки

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Инцидент мог произойти в поезде "Одесса-Киев". Местная жительница сообщила, что незнакомец в поезде касался ее тела

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители по факту заявления киевлянки возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 153 Уголовного кодекса Украины – сексуальное насилие (совершение каких-либо насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего).

Что говорят в Укрзализныце

В социальной сети девушка опубликовала фотографию мужчины и написала, что он касался ее груди в поезде. По ее словам, поначалу она подумала, что ей показалось, но незнакомец хотел повторить это. Она написала, что якобы обратилась к проводнику за помощью, но ей отказали.

Представители Укрзализныци заявили, что это действительно обман. По их словам, у них возникли некоторые вопросы, однако девушка после публикации не выходит на связь.

Теперь все обстоятельства будут выяснять полицейские.

Напомним, в Сумах преподавателя художественной школы приговорили к 10 годам заключения за развращение малолетних учениц, причем следствие установило продолжавшиеся несколько лет эпизоды.