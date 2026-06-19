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19 червня 2026, 23:40

Незнайомець чіпав за груди в потязі: в Києві шукають чоловіка, який домагався до пасажирки

19 червня 2026, 23:40
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Фото з відкритих джерел
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Інцидент міг статить у потязі "Одеса-Київ". Місцева жителька повідомила, що незнайомець у потязі торкався її тіла

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохорнці за фактом заяви киянки розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 153 Кримінального кодексу України – сексуальне насильство (вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи).

Що кажуть в Укрзалізниці

У соціальній мережі дівчина опублікувала фотографію чоловіка та написала, що він торкався її грудей у потязі. За її словами, спочатку вона подумала, що їй здалось, але незнайомець хотів повторити це. Вона написала, що нібито звернулась до провідника за допомогою, але їй відмовили.

Представники Укрзалізниці заявили, що це насправді обман. За їхніми словами, в них виникли деякі питання, проте дівчина після публікації не виходить не зв'язок.

Тепер всі обставини будуть з'ясовувати поліцейські.

Нагадаємо, у Сумах викладача художньої школи засудили до 10 років ув’язнення за розбещення малолітніх учениць, причому слідство встановило епізоди, що тривали кілька років.

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