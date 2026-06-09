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09 июня 2026, 18:57

В Киеве наркоделок прятал "соль" в детских игрушках для отправки по почте

09 июня 2026, 18:57
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Фото: Полиция Киева
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Полицейские Киева задержали наркоторговца с более чем 2,6 кг соли PVP. Он прятал психотропы в детских игрушках и отправлял по почте клиентам

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .

Делок фасовал запрещенные вещества в вакуумные пакеты, а затем маскировал их в разные бытовые предметы и детские игрушки и продавал "клиентам", отправляя почтой в разные регионы. За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Оперативники управления по борьбе с наркопреступностью столичного главка полиции совместно со следователями Днепровского управления полиции Киева разоблачили 51-летнего киевлянина, организовавшего бизнес по продаже психотропов.

Правоохранители задержали злоумышленника "на горячем", когда он направлялся на почту для очередной отправки "товара" – при себе мужчина хранил 600 грамм соли PVP, спрятанной в фен для волос. Изъятое правоохранители направили на проведение экспертизы, а злоумышленника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

По данным следствия, делец находил клиентов в мессенджерах и через почтовые отправления сбывал запрещенные вещества по разным регионам Украины, заранее маскируя их в бытовые приборы или игрушки. Во время обыска следователи изъяли из дома фигуранта еще более двух килограммов психотропов, весы и пакеты для фасовки.

Следователи процессуального руководства Днепровской окружной прокуратуры столицы сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное приобретение и хранение в целях сбыта наркотических веществ или их аналогов в особо крупных размерах. За совершенное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

На время следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере почти 500 000 гривен.

Напомним, что в Кривом Роге на Днепропетровщине полицейские разоблачили преступную группу в составе 10 человек, причастных к сбыту психотропных веществ.

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