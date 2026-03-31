31 марта 2026, 18:25

В Киеве делец устраивал "путешествия" для ухилянтов за 10 тысяч "зелеными"

Фото: прокуратура
В Киеве разоблачили организатора схемы для уклонян. Теперь он предстанет перед судом 

Об этом сообщает прокуратура Киева, передает RegioNews.

50-летний житель столицы искал мужчин призывного возраста. Он обещал им "помощь" в незаконном выезде за границу. Свою "услугу" он оценил в 10 тысяч долларов.

Во время личных встреч мужчина подробно обсуждал условия пересечения границы вне пунктов пропуска, озвучивал необходимость предоплаты. Клиентам делец предлагал помощь с поездкой из Киева в гостиницу вблизи границы. Затем планировалось переходить границу с Румынией пешком.

Организатор схемы был задержан при передаче денег. Теперь он предстанет перед судом.

Напомним, киевлянка оказалась в розыске ТЦК из-за ошибки реестра. Женщина не имеет медицинского или фармацевтического образования и добровольно не обращалась в Территориальный центр комплектования. При подаче отчетности для Министерства обороны Ирина заметила свои данные в системе.

31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
