В Киеве делец устраивал "путешествия" для ухилянтов за 10 тысяч "зелеными"

В Киеве разоблачили организатора схемы для уклонян. Теперь он предстанет перед судом

Об этом сообщает прокуратура Киева, передает RegioNews.

50-летний житель столицы искал мужчин призывного возраста. Он обещал им "помощь" в незаконном выезде за границу. Свою "услугу" он оценил в 10 тысяч долларов.

Во время личных встреч мужчина подробно обсуждал условия пересечения границы вне пунктов пропуска, озвучивал необходимость предоплаты. Клиентам делец предлагал помощь с поездкой из Киева в гостиницу вблизи границы. Затем планировалось переходить границу с Румынией пешком.

Организатор схемы был задержан при передаче денег. Теперь он предстанет перед судом.

