Фото: из открытых источников

Правоохранители разоблачили в Киевской области злоумышленников, которые выдавали военнообязанным удостоверение работников критически важного предприятия. За эту "услугу" они просили денежное вознаграждение в долларах

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Организовали схему мужчины в возрасте 51 и 53 лет. Они незаконно выдавали мужчинам документы о фиктивном трудоустройстве в критическое предприятие. Мужчины пользовались этими подлогами во время проверки военно-учетных документов, чтобы уклоняться от военной службы.

За свою "услугу" дельцы просили 3500 долларов. Сначала был аванс в размере 1 500 долларов, а затем они получали сдачу.

"Следователи следственного управления полиции Киевской области при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщили о подозрении двум злоумышленникам по факту пособничества в получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя, с использованием предоставленного ему служебного положения, совершенного по предварительному сговору 5 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

Напомним, киевлянка оказалась в розыске ТЦК из-за ошибки реестра. Женщина не имеет медицинского или фармацевтического образования и добровольно не обращалась в Территориальный центр комплектования. При подаче отчетности для Министерства обороны Ирина заметила свои данные в системе.