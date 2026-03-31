На Київщині ділки продавали документи ухилянтам за тисячі доларів

Правоохоронці викрили на Київщині зловмисників, які видавали військовозобов'язаним посвідчення працівників критично важливого підприємства. За цю "послугу" вони просили грошову винагороду в доларах

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Організували схему чоловіки віком 51 та 53 роки. Вони незаконно видавали чоловікам документи про фіктивне працевлаштування до критичного підприємства. Чоловіки користувались цими підробками під час перевірки військово-облікових документів, щоб ухилятись від військової служби.

За свою "послугу" ділки просили 3 500 доларів. Спочатку був аванс у розмірі 1 500 доларів, а потім вони отримували решту.

"Слідчі слідчого управління поліції Київської області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили про підозру двом зловмисникам за фактом пособництва в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе, з використанням наданого їй службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.

