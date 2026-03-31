31 березня 2026, 12:30

На Київщині ділки продавали документи ухилянтам за тисячі доларів

Фото з відкритих джерел
Правоохоронці викрили на Київщині зловмисників, які видавали військовозобов'язаним посвідчення працівників критично важливого підприємства. За цю "послугу" вони просили грошову винагороду в доларах

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Організували схему чоловіки віком 51 та 53 роки. Вони незаконно видавали чоловікам документи про фіктивне працевлаштування до критичного підприємства. Чоловіки користувались цими підробками під час перевірки військово-облікових документів, щоб ухилятись від військової служби.

За свою "послугу" ділки просили 3 500 доларів. Спочатку був аванс у розмірі 1 500 доларів, а потім вони отримували решту.

"Слідчі слідчого управління поліції Київської області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили про підозру двом зловмисникам за фактом пособництва в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе, з використанням наданого їй службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, киянка опинилася у розшуку ТЦК через помилку реєстру. Жінка не має медичної чи фармацевтичної освіти та добровільно не зверталася до Територіального центру комплектування.Під час подачі звітності для Міністерства оборони Ірина помітила свої дані в системі.

30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
