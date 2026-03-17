Пожар возник днем 16 марта на улице Кирилловской, что в Подольском районе столицы

Огонь вспыхнул в квартирах на восьмом этаже и распространился на девятый. Тушение осложнялось отсутствием воды в пожарных гидрантах, из-за чего ГСЧС пришлось привлекать дополнительную технику для ее подвоза.

Спасатели ликвидировали пожар на площади в 50 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

На месте работали 20 огнеборцев, привлекались пять единиц спецтехники.

Причины возникновения огня устанавливают правоохранителями.

Напомним, 12 марта в Тернопольской области во время пожара погиб шестилетний мальчик. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.