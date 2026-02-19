Інцидент із військовим ТЦК: футболіст Колесник під нічним домашнім арештом

Фото: Facebook.com/Barristers.org.ua

Колишній нападник ФК "Колос" Данило Колесник, який вдарив військового ТЦК та публічно похвалився цим у соцмережах, отримав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту

Про це повідомило адвокатське об’єднання, що представляє інтереси 24-річного футболіста, передає RegioNews.

За даними адвокатів, Колесник ставиться з повагою до рішення суду і готовий діяти виключно в межах закону.

Футболіст готовий до відкритої співпраці зі слідством і наполягатиме на повному та неупередженому встановленні обставин.

Коленик перебуватиме під нічним домашнім арештом до подальшого розгляду справи.

Нагадаємо, футболіст "Колоса" Данило Колесник опублікував відео, на якому він б'є військового ТЦК. Згодом він видалив відео.

Інцидент підтвердили у Київському обласному ТЦК та СП та заявили, що футболіст вирішив, що йому "все дозволено", якщо він не досягнув призовного віку – навіть бити військовослужбовців.

У середу, 18 лютого, Колесника затримали правоохоронці. За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 КК України (умисне нанесення побоїв). Затриманому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Згодом Колесник заявив, що не нападав, а лише "вступився за людину". За його словами, під час конфлікту представники ТЦК нібито навмисно збили громадянина автомобілем.

Колишній гравець київського "Динамо" Олександр Алієв став на бік Колесника і розкритикував реакцію "Колоса".