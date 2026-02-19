15:36  20 лютого
На Київщині Ford і вантажівка врізалися у відбійник: постраждала пасажирка
15:24  20 лютого
На вихідних в Україні очікується до 16 градусів морозу
11:58  20 лютого
У Харкові чоловік змінив стать і через суд домігся виключення з військового обліку
UA | RU
UA | RU
19 лютого 2026, 09:26

Інцидент із військовим ТЦК: футболіст Колесник під нічним домашнім арештом

19 лютого 2026, 09:26
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook.com/Barristers.org.ua
Читайте также
на русском языке

Колишній нападник ФК "Колос" Данило Колесник, який вдарив військового ТЦК та публічно похвалився цим у соцмережах, отримав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту

Про це повідомило адвокатське об’єднання, що представляє інтереси 24-річного футболіста, передає RegioNews.

За даними адвокатів, Колесник ставиться з повагою до рішення суду і готовий діяти виключно в межах закону.

Футболіст готовий до відкритої співпраці зі слідством і наполягатиме на повному та неупередженому встановленні обставин.

Коленик перебуватиме під нічним домашнім арештом до подальшого розгляду справи.

Нагадаємо, футболіст "Колоса" Данило Колесник опублікував відео, на якому він б'є військового ТЦК. Згодом він видалив відео.

Інцидент підтвердили у Київському обласному ТЦК та СП та заявили, що футболіст вирішив, що йому "все дозволено", якщо він не досягнув призовного віку – навіть бити військовослужбовців.

У середу, 18 лютого, Колесника затримали правоохоронці. За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 КК України (умисне нанесення побоїв). Затриманому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Згодом Колесник заявив, що не нападав, а лише "вступився за людину". За його словами, під час конфлікту представники ТЦК нібито навмисно збили громадянина автомобілем.

Колишній гравець київського "Динамо" Олександр Алієв став на бік Колесника і розкритикував реакцію "Колоса".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ Київська область ТЦК військовий побиття військового футболіст Данило Колесник
На Київщині затримали ексфутболіста "Колоса", який вдарив працівника ТЦК
18 лютого 2026, 11:14
Ексгравець "Динамо" і збірної України підтримав футболіста, який вдарив працівника ТЦК
17 лютого 2026, 22:53
Всі новини »
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
Депутатів правохоронного і оборонного комітетів ВР помітили на німецькому курорті
20 лютого 2026, 17:46
З березня НБУ замінює дрібні банкноти на монети: що потрібно знати українцям
20 лютого 2026, 17:41
Авіаудар по Запорізькому району: вже троє постраждалих
20 лютого 2026, 17:24
На Харківщині двоє поліцейських загинули внаслідок удару російського безпілотника по евакуаційному авто
20 лютого 2026, 16:55
На Прикарпатті в ДТП травмувалося семимісячне немовля
20 лютого 2026, 16:52
Збірна України бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026
20 лютого 2026, 16:44
До жителів кількох населених пунктів Тернопільщини уже 3 місяці не їздять автобуси
20 лютого 2026, 16:38
Російський авіаудар по Запорізькому району: поранені двоє цивільних
20 лютого 2026, 16:26
Під час бойового завдання на Сумщині загинув відомий український спортсмен
20 лютого 2026, 16:11
Хабар $4,5 тис. за "вирішення" з ВЛК: суд виніс вирок колишньому податківцю у Кременчуці
20 лютого 2026, 15:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
Всі публікації »
Микола Княжицький
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »