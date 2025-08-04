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В Киеве с 4 по 31 августа будут частично ограничивать движение транспорта Столичным шоссе

Об этом сообщила КГГА со ссылкой на УК "Киевавтодор", передает RegioNews .

"Дорожники КП ШЭУ "Магистраль" будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие двух крайне правых полос на участке от АЗС Socar до переулка Вито-Литовского в направлении столицы", – говорится в сообщении.

Граждан просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Напомним, в Запорожье из-за постоянных тревог ввели ограничения для водителей. На сессии горсовета депутаты запретили движение транспорта, превышающее допустимые уровни шума.