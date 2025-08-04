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У Києві з 4 до 31 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту Столичним шосе

Про це повідомила КМДА з посиланням на КК "Київавтодор", інформує RegioNews .

"Дорожники КП ШЕУ "Магістраль" ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття двох крайніх правих смуг на ділянці від АЗС Socar до провулку Віто-Литовського у напрямку столиці", – йдеться у повідомленні.

Громадян просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у Запоріжжі через постійні тривоги запровадили обмеження для водіїв. На сесії міськради депутати заборонили рух транспорту, який перевищує допустимі рівні шуму.