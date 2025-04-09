Незаконно ввезенный Mercedes-Benz: в Киеве арестовали авто стоимостью 1,7 млн грн
В Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который незаконно ввез в страну автомобиль премиум-класса стоимостью более 1,7 миллиона гривен
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.
Мужчина намеренно нарушил таможенное законодательство и контрабандой перевез автомобиль марки Mercedes-Benz. В частности, он подал в таможенный орган документы, содержащие ложные сведения, необходимые для определения таможенной стоимости авто.
Фигуранту объявили подозрение. Контрабандный Mercedes-Benz арестовали и изъяли как вещественное доказательство.
Уголовное производство с обвинительным актом направлено в суд.
Напомним, ранее в Киевской области был арестован незаконно ввезенный раритетный автомобиль. Речь идет о Rolls-Royce Silver Wraith II1976 года выпуска.