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Завершено досудебное расследование правоохранителя из Киева, который помогал переправлять мужчин в ЕС. Его задержали "на горячем" в 3 км от границы. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

В октябре прошлого года с правоохранителем через один из мессенджеров связались люди, которые организовывали нелегальную переправку мужчин и предложили ему заработок. За 4000 долларов он должен был на собственном авто привезти троих мужчин к границе в Черновицкой области, минуя блокпосты.

Правоохранителя и троих мужчин остановили пограничники 1 ноября вблизи села Турятка Черновицкого района. Двое "клиентов" были гражданскими, а третий – солдатом, который за несколько дней до этого самовольно покинул место службы. Он уже вернулся в свою воинскую часть.

Сейчас правоохранитель находится под арестом. В отношении организаторов схемы ведется отдельное расследование.

Правоохранителю грозит до 9 лет тюрьмы.

Напомним, в Одессе задержали дельца, обещавшего за 8000 долларов "помочь" с оформлением инвалидности.