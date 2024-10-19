Последствия дроновой атаки на Киев: есть повреждения, раненая женщина

фото: райадминистрация

В результате ночной дроновой атаки повреждения в Дарницком районе Киева

Об этом сообщил и.о. главы Дарницкой районной администрации Николай Калашник, информирует RegioNews.

В районе повреждены несколько автомобилей, фасадная часть многоэтажки, балконная рама и оконные стекла одной из квартир, крыша здания общепита.

"Обошлось без возгорания и пострадавших. На местах работают следственно-оперативные группы. В случае выявления дополнительных признаков нанесенного ущерба по результатам военных действий агрессором обращайтесь на спецлинию полиции 102", – отметил Калашник.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Дарницком районе во время вражеской атаки пострадала женщина. Ее госпитализировали и оперируют.

"Небольшой обломок БПЛА попал в дом женщины через окно балкона", – уточнил он.

Напомним, ночью 19 октября российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Захватчики попали в частный сектор города, где большое количество жилых домов.