В Киеве мужчина бросил бутылку в окно маршрутки и травмировал ребенка

фото: прокуратура

После конфликта с водителем житель Киева бросил бутылку в окно автобуса, в результате чего пострадал 12-летний мальчик

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую горпрокуратуру.

В прокуратуре рассказали, что маршрутка следовала от станции метро "Черниговская" до жилмассива Троещина. В салоне маршрутки у злоумышленника возник спор с водителем.

Недовольный пассажир вышел на остановке и бросил в окно маршрутки стеклянную бутылку от водки.

"Разбил окно и травмировал находившегося в салоне мальчика. Он получил ушиб головы", - говорится в сообщении.

Мужчине грозит штраф до 34 тыс. гривен или пробационный надзор сроком до 5 лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее в Киеве возникла потасовка между водительницей автобуса и пьяной пассажиркой.