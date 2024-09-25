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25 сентября 2024, 13:56

В Киеве мужчина бросил бутылку в окно маршрутки и травмировал ребенка

25 сентября 2024, 13:56
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фото: прокуратура
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После конфликта с водителем житель Киева бросил бутылку в окно автобуса, в результате чего пострадал 12-летний мальчик

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую горпрокуратуру.

В прокуратуре рассказали, что маршрутка следовала от станции метро "Черниговская" до жилмассива Троещина. В салоне маршрутки у злоумышленника возник спор с водителем.

Недовольный пассажир вышел на остановке и бросил в окно маршрутки стеклянную бутылку от водки.

"Разбил окно и травмировал находившегося в салоне мальчика. Он получил ушиб головы", - говорится в сообщении.

Мужчине грозит штраф до 34 тыс. гривен или пробационный надзор сроком до 5 лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее в Киеве возникла потасовка между водительницей автобуса и пьяной пассажиркой.

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