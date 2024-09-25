В Киеве мужчина прыгнул с моста

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Днем, 24 сентября, неизвестный мужчина спрыгнул с моста на Трухановом острове в Киеве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отмечается, что мужчина находится в тяжелом состоянии, с места происшествия его унесли медики.

Напомним, недавно в Чернигове мужчина 1981 года рождения спрыгнул с пешеходного моста в реку Десна.

Также сообщалось, что в июле мужчина спрыгнул с Пешеходно-велосипедного моста в Киеве, который в народе прозвали "мостом Кличко". Он погиб на месте.