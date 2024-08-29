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29 августа 2024, 21:57

Суд избрал меру пресечения нардепу-беглецу Дмитруку

29 августа 2024, 21:57
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Печерский райсуд Киева заочно избрал меру пресечения народному депутату Артему Дмитруку в виде содержания под стражей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Суд удовлетворил ходатайство прокурора, который просил избрать для подозреваемого Дмитрука само содержание под стражей, поскольку "ни одна другая мера пресечения не сможет предотвратить риски".

По словам прокурора, именно благодаря такой мере пресечения (содержание под стражей — ред.), Дмитрука можно задержать за границей и доставить в Украину для отбывания меры пресечения. А также для выполнения обязанностей, таких как прибытие на допрос и суд по вызову судьи.

В то же время адвокат Дмитрука Виталий Заперченко заявил, что народный депутат не уклоняется от следствия, а "вынужден из-за угроз принимать меры для сохранения собственной жизни".

Кроме этого, сторона защиты заявила, что Артем Дмитрук за границу уехал законно.

Напомним, внефракционный народный депутат Украины Артем Дмитрук 24 августа сбежал в Молдову.

На следующий день, 25 августа, Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины Артему Дмитруку из-за нападений на правоохранителя и военного. Фигуранта вызвали в Государственное бюро расследований для проведения следственных и процессуальных действий на 29 и 30 августа.

Сотрудники Государственного бюро расследований объявили в международный розыск подозреваемого в нападениях на граждан действующего народного депутата Украины Артема Дмитрука.

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