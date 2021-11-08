КГГА закрыла одиннадцать столичных маршруток

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Киев разрывает договоры еще с 4-мя перевозчиками и убирает с улиц 76 маршруток и закрывает 11 маршрутов для маршрутных такси

Как пишет RegioNews со ссылкой на Telegram заместителя главы Киевской городской государственной администрации Константина Усова, аудиторская проверка конкурсных документов на перевозку пассажиров обнаружила очередные фальсификации, из-за которых необоснованное преимущество получили перевозчики на маршрутах:

№№ 224, 234, 539, 559 – "Союз-Авто"

№ 231 - "Базальт"

№№ 421, 581, 155, 516 – "Кийтранс-2005"

№№ 517, 402 - "Универсал-Транс"

Договоры по 11 маршрутам расторгаются в одностороннем порядке.

Усов добавил, что Киев не будет заключать новых договоров по этим маршрутам –ни с коммунальным, ни с частными перевозчиками.

"Все эти маршруты дублировали существующие коммунальные маршруты и воровали пассажиропоток в "Киевпастранса", - пояснил заместитель главы КГГА.

Усов пообещал пропорционально увеличить подвижной состав Киевпасстранса на указанных 11 направлениях.