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08 листопада 2021, 12:40 12

КМДА закрила одинадцять столичних маршруток

08 листопада 2021, 12:40 12
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з відкритих джерел
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Київ розриває договори ще з 4-ма перевізниками та прибирає з вулиць 76 маршруток і закриває 11 маршрутів для маршрутних таксі

Як пише RegioNews з посиланням на Telegram заступника очільника Київської міської державної адміністрації Костянтина Усова, аудиторська перевірка конкурсних документів на перевезення пасажирів виявила чергові фальсифікації, через які необґрунтовану перевагу отримали перевізники на маршрутах:

№№ 224, 234, 539, 559 – "Союз-Авто"

№ 231– "Базальт"

№№ 421, 581, 155, 516 – "Кийтранс-2005"

№№ 517, 402 – "Універсал-Транс"

Договори по 11 маршрутах розриваються в односторонньому порядку.

Усов додав, що Київ не укладатиме нових договорів по цих маршрутах –ні з комунальним, ні з приватними перевізниками.

"Усі ці маршрути дублювали існуючі комунальні маршрути і крали пасажиропотік у "Київпастрансу", - пояснив заступник очільника КМДА.

Усов пообіцяв пропорційно збільшити рухомий склад Київпастрансу на вказаних 11 напрямках.

КМДА транспорт маршрутки проїзд

 
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