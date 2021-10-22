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22 жовтня 2021, 11:17 130

Столичних школярів відзавтра відправляють на канікули

22 жовтня 2021, 11:17 130
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Фото: Рixabay
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У Києві відзавтра, тобто з 23 жовтня, школярі йдуть на осінні канікули

Про це повідомив в ефірі "Україна 24" перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, посилаючись на рішення Постійної комісії з питань ТЕБ та НС щодо коронавірусу, пише RegioNews.

"З завтрашнього дня ми відправляємо школи на канікули. Наголошую, не з понеділка, а з завтрашнього дня. Вони точно будуть на канікулах перший тиждень. Другий тиждень – ми визначимось на наступному тижні, чи це буде продовження канікул, чи це буде дистанційне навчання. Але це буде точно два тижні – школи будуть закриті, включаючи 1-4 класи", - сказав Поворозник.

За його словами, чи вийдуть школярі на навчання після двох тижнів, буде вирішуватись пізніше з огляду на подальшу ситуацію в місті з розповсюдженням коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що школярі Дніпра йдуть на канікули на тиждень раніше через "червону зону".

коронавірус Київ школа канікули

 
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