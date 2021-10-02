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02 октября 2021, 15:28 59

В Киеве пассажиры купили билет на поезд в несуществующие вагоны

02 октября 2021, 15:28 59
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из открытых источников
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В Киеве пассажиры купили билеты на поезд "Киев-Черновцы" в вагоны, которые не были поданы на станцию

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook одного из пассажиров поезда Дмитрия Пальчикова.

"Решили с друзьями поехать в Черновцы на выходные 117 поезде, вагон 15. Приходим, а вагона нет. Вагона №15 в 117 поезде "Киев-Черновцы" - нет. И 14 вагона нет. И еще какого-то там вагона нет", - написал возмущенный мужчина.

Дмитрий Пальчиков отметил, что "Укрзализныця" продала билеты на 4 вагона, которых не было. Из-за этого пассажиры были вынуждены ехать 12 часов по трое-четверо человек на одном месте.

В комментариях к посту представитель "Укрзализныци" отметил, что в компании выясняют, почему так произошло.

"Как раз разбираемся, почему поездная бригада не получила своевременных указаний по пересадке. Изменения в составе поезда связаны с изменением маршрута и, соответственно, населенности рейса из-за объезда места обвала карстовых пещер на территории Черновицкой области", - сообщили в "Укрзализныце".

Напомним, в Черновицкой области на железнодорожном перегоне произошел обвал грунта. Из-за этого поезда прибывали в Черновцы с опозданием.

Черновицкая область Киев поезд Укрзализныця обвал

 
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