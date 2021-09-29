В Киеве задержали двух организаторов группировки фальшивомонетчиков
В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины во время спецоперации задержали двух организаторов группировки фальшивомонетчиков
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что подозреваемые пытались сбыть 240 тыс. поддельных долларов.
Банкноты были высокого качества, их фальшивость не распознавало большинство технических средств проверки", - говорится в сообщении.
Дельцы предлагали подделку по цене 50-60% от стоимости номинала. Для сокрытия противоправной деятельности они сбывали их отдельными траншами в несколько этапов.
Им сообщено о подозрении в хранении, приобретении, перевозке с целью сбыта, а также сбыт незаконно изготовленной поддельной иностранной валюты.
Ранее сообщалось, что прокуроры Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении иностранца из санкционного списка СНБО и киевлянина по факту ввоза, хранения и сбыта поддельной валюты.