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29 сентября 2021, 13:06 129

В Киеве задержали двух организаторов группировки фальшивомонетчиков

29 сентября 2021, 13:06 129
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Фото: из открытых источников
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В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины во время спецоперации задержали двух организаторов группировки фальшивомонетчиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что подозреваемые пытались сбыть 240 тыс. поддельных долларов.

Банкноты были высокого качества, их фальшивость не распознавало большинство технических средств проверки", - говорится в сообщении.

Дельцы предлагали подделку по цене 50-60% от стоимости номинала. Для сокрытия противоправной деятельности они сбывали их отдельными траншами в несколько этапов.

Им сообщено о подозрении в хранении, приобретении, перевозке с целью сбыта, а также сбыт незаконно изготовленной поддельной иностранной валюты.

Ранее сообщалось, что прокуроры Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении иностранца из санкционного списка СНБО и киевлянина по факту ввоза, хранения и сбыта поддельной валюты.

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