У Києві затримали двох організаторів угруповання фальшивомонетників

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У Києві співробітники Служби безпеки України під час спецоперації затримали двох організаторів угруповання фальшивомонетників

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що підозрювані намагалися збути 240 тис. підроблених доларів.

Банкноти були високої якості, їх фальшивість не розпізнавали більшість технічних засобів перевірки", - йдеться у повідомленні.

Ділки пропонували підробку за ціною 50-60% від вартості номіналу. Для приховування протиправної діяльності вони збували їх окремими траншами у декілька етапів.

Їм повідомлено про підозру у зберіганні, придбанні, перевезенні з метою збуту, а також збут незаконно виготовленої підробленої іноземної валюти.

Раніше повідомлялось, що прокурори Одеської області скерували до суду обвинувальний акт стосовно іноземця із санкційного списку РНБО та киянина за фактом ввезення, зберігання та збуту підробленої валюти.