Киевлян предупредили о возможном ограничении работы метро 22 сентября

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В Киеве в среду, 22 сентября, могут ограничить работу ряда станций метро

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

Изменения в работе связаны с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча "Динамо" - "Шахтер".

Перед началом матча в Киеве могут закрыть станцию "Олимпийская" на вход.

После завершения игры возможно закрытие входа на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Отмечается, что соответствующее решение принято для обеспечения безопасности жителей и предотвращения массового скопления пассажиров на платформах станций.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве к зиме частично ограничили движение транспорта на трассе к Буче.