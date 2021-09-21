Киевлян предупредили о возможном ограничении работы метро 22 сентября
В Киеве в среду, 22 сентября, могут ограничить работу ряда станций метро
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
Изменения в работе связаны с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча "Динамо" - "Шахтер".
Перед началом матча в Киеве могут закрыть станцию "Олимпийская" на вход.
После завершения игры возможно закрытие входа на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
Отмечается, что соответствующее решение принято для обеспечения безопасности жителей и предотвращения массового скопления пассажиров на платформах станций.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве к зиме частично ограничили движение транспорта на трассе к Буче.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Письма из Германии. Как повлияет на выборы в Харькове расследование обстоятельств смерти Кернеса
Новые откровения Кивы. Станет ли скандал на Полтавщине началом конца ОПЗЖ