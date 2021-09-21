Киян попередили про можливе обмеження роботи метро 22 вересня
У Києві в середу, 22 вересня, можуть обмежити роботу низки станцій метро
Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".
Зміни у роботі пов’язані з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу "Динамо" - "Шахтар".
Перед початком матчу у Києві можуть закрити станцію "Олімпійська" на вхід.
Після завершення гри можливе закриття входу на станції: "Палац спорту", "Олімпійська" й "Площа Льва Толстого".
Зазначається, що відповідне рішення ухвалено для забезпечення безпеки жителів й запобігання масового скупчення пасажирів на платформах станцій.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві до зими частково обмежили рух транспорту на трасі до Бучі.
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