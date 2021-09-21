15:42  21 вересня
У Франківську вже щодня розгортають додаткові COVID-ліжка
09:26  21 вересня
Київ зможе уникнути жорсткого локдауну при новій хвилі захворювання - Кличко
17:45  21 вересня
На Донбасі бойовики продовжують гатити із забороненого озброєння, втрат серед наших захисників немає
UA | RU
UA | RU
21 вересня 2021, 17:02 712

Киян попередили про можливе обмеження роботи метро 22 вересня

21 вересня 2021, 17:02 712
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Києві в середу, 22 вересня, можуть обмежити роботу низки станцій метро

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".

Зміни у роботі пов’язані з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу "Динамо" - "Шахтар".

Перед початком матчу у Києві можуть закрити станцію "Олімпійська" на вхід.

Після завершення гри можливе закриття входу на станції: "Палац спорту", "Олімпійська" й "Площа Льва Толстого".

Зазначається, що відповідне рішення ухвалено для забезпечення безпеки жителів й запобігання масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві до зими частково обмежили рух транспорту на трасі до Бучі.

Україна метро Київ транспорт Столиця

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Листи з Німеччини. Як вплине на вибори в Харкові розслідування обставин смерті Кернеса
Нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram