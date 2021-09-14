В столице из-за пьяного пассажира остановилось метро: что произошло

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Как пишет RegioNews, об этом сообщил журналист Вахтанг Кипиани в Facebook, который стал свидетелем происшествия.

Кипиани рассказал, что "пьяный придурок пять минут быковал на "Контрактовой".

"Беспомощный полицейский все это время ходил за ним вместо того, чтобы просто сделать свою работу. Наконец нарушитель прыгнул на рельсы и пошел по тоннелю в сторону центра", - написал журналист.

Движение было остановлено на 5-7 минут.

Напомним, ранее сообщалось, что столичное метро может ограничить работу из-за карантина.