У столиці через п'яного пасажира зупинилося метро: що сталося
У Києві п'яний чоловік 13 вересня зупинив рух метро на станції "Контрактова площа"
Як пише RegioNews, про це повідомив журналіст Вахтанг Кіпіані у Facebook, який став свідком події.
Кіпіані розповів, що "п'яний придурок п'ять хвилин бикував на "Контрактовій".
"Безпорадний поліцейський весь цей час ходив за ним замість того, щоб просто зробити свою роботу. Врешті порушник стрибнув на рейки і пішов тунелем у бік центру", - написав журналіст.
Рух було зупинено на 5-7 хвилин.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що столичне метро може обмежити роботу через карантин.
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