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30 августа 2021, 17:23 61

В Киеве мужчина забросал трамвай камнями

30 августа 2021, 17:23 61
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Фото: Тelegram "Киев Сейчас"
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В Киеве задержали мужчину, который бросал камни в окна трамвая

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Тelegram-паблик "Киев Сейчас".

Инцидент произошел на улице Милославской в Деснянском районе города Киева, жилой массив Выгуровщина-Троещина.

"Когда мужчина понял, что кондуктор вызвала копов, начал убегать. Его поймали и задержали", - говорится в заметке под фото.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева двое хулиганов разбили троллейбус.

Украина Киев транспорт трамвай Столица

 
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