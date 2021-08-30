В Киеве мужчина забросал трамвай камнями
В Киеве задержали мужчину, который бросал камни в окна трамвая
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Тelegram-паблик "Киев Сейчас".
Инцидент произошел на улице Милославской в Деснянском районе города Киева, жилой массив Выгуровщина-Троещина.
"Когда мужчина понял, что кондуктор вызвала копов, начал убегать. Его поймали и задержали", - говорится в заметке под фото.
Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева двое хулиганов разбили троллейбус.
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