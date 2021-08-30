У Києві чоловік закидав трамвай камінням

Фото: Тelegram "Киев Сейчас"

У Києві затримали чоловіка, який кидав каміння у вікна трамвая

Про це пише RegioNews з посиланням на Тelegram-паблік "Киев Сейчас".

Інцидент стався на вулиці Милославській у Деснянському районі міста Києва, житловий масив Вигурівщина-Троєщина.

"Коли чоловік зрозумів, що кондуктор викликала копів, почав тікати. Його спіймали та затримали", - йдеться у дописі під фото.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Києва двоє хуліганів розтрощили тролейбус.