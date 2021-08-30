15:33  30 серпня
У Чернівцях близько 50 осіб влаштували бійку під рестораном
13:57  30 серпня
Стало відомо, у якій області продали найбільше сільськогосподарських земель
17:39  30 серпня
На Донбасі окупанти зменшили кількість обстрілів: втрат серед наших військових немає
UA | RU
UA | RU
30 серпня 2021, 17:23 61

У Києві чоловік закидав трамвай камінням

30 серпня 2021, 17:23 61
Читайте также на русском языке
Фото: Тelegram "Киев Сейчас"
Читайте также
на русском языке

У Києві затримали чоловіка, який кидав каміння у вікна трамвая

Про це пише RegioNews з посиланням на Тelegram-паблік "Киев Сейчас".

Інцидент стався на вулиці Милославській у Деснянському районі міста Києва, житловий масив Вигурівщина-Троєщина.

"Коли чоловік зрозумів, що кондуктор викликала копів, почав тікати. Його спіймали та затримали", - йдеться у дописі під фото.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Києва двоє хуліганів розтрощили тролейбус.

Україна Київ транспорт трамвай Столиця

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Клан Вілкулів" і порожнеча. Хто побореться за крісло мера Кривого Рогу на позачергових виборах
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram