У Києві чоловік закидав трамвай камінням
У Києві затримали чоловіка, який кидав каміння у вікна трамвая
Про це пише RegioNews з посиланням на Тelegram-паблік "Киев Сейчас".
Інцидент стався на вулиці Милославській у Деснянському районі міста Києва, житловий масив Вигурівщина-Троєщина.
"Коли чоловік зрозумів, що кондуктор викликала копів, почав тікати. Його спіймали та затримали", - йдеться у дописі під фото.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Києва двоє хуліганів розтрощили тролейбус.
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