В Киев направляется баржа с херсонскими арбузами
В столицу уже вот-вот прибудет баржа с арбузами, которые выращены в селе Чулаковка Скадовского района Херсонской области
Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении на Facebook-странице одного из участников проекта по переправке херсонских арбузов в Киев, фермера Александра Синенко.
Традиционно херсонские арбузы появляются в Киеве накануне Дня Независимости. В дороге ягоды обычно проводят от нескольких дней до недели.
Напомним, недавно в Одесской области авто врезалось в прилавок с арбузами, пострадал продавец.
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