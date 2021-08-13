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13 августа 2021, 15:35 448

В Киев направляется баржа с херсонскими арбузами

13 августа 2021, 15:35 448
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Рixabay
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В столицу уже вот-вот прибудет баржа с арбузами, которые выращены в селе Чулаковка Скадовского района Херсонской области

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении на Facebook-странице одного из участников проекта по переправке херсонских арбузов в Киев, фермера Александра Синенко.

Традиционно херсонские арбузы появляются в Киеве накануне Дня Независимости. В дороге ягоды обычно проводят от нескольких дней до недели.

Напомним, недавно в Одесской области авто врезалось в прилавок с арбузами, пострадал продавец.

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