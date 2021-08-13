До Києва прямує баржа з херсонськими кавунами

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До столиці вже ось-ось прибуде баржа з кавунами, які вирощені в селі Чулаківка Скадовського району Херсонської області

Як пише RegioNews, про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці одного з учасників проєкту з переправлення херсонських кавунів до Києва, фермера Олександра Синенка.

Традиційно херсонські кавуни з'являються в Києві напередодні Дня Незалежності. В дорозі ягоди зазвичай проводять від декількох днів до тижня.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині авто врізалось у прилавок з кавунами, постраждав продавець.