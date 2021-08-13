До Києва прямує баржа з херсонськими кавунами
До столиці вже ось-ось прибуде баржа з кавунами, які вирощені в селі Чулаківка Скадовського району Херсонської області
Як пише RegioNews, про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці одного з учасників проєкту з переправлення херсонських кавунів до Києва, фермера Олександра Синенка.
Традиційно херсонські кавуни з'являються в Києві напередодні Дня Незалежності. В дорозі ягоди зазвичай проводять від декількох днів до тижня.
Нагадаємо, нещодавно на Одещині авто врізалось у прилавок з кавунами, постраждав продавець.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Екологічна катастрофа у Житомирі: чи всидить знову на своєму місці очільник "Житомирводоканалу"
Скандал в Конотопі: "шкурняки" депутатів чи глобальна кампанія з упокорення мерів