В Киеве с 13 августа перекроют Северный мост

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В Киеве коммунальщики будут ремонтировать Северный мост - он будет закрыт до конца месяца

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор”.

Отмечается, что с 21:00 13 августа и до конца месяца на Северном мосту продлится ремонт покрытия. Работать будут в направлении левого берега. Ремонт начнут в ночь на субботу. Во время работ движение будет частично ограничено.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Киева с 23 по 25 августа ограничат движение автомобильного транспорта, поскольку в эти дни будут проводиться съемки.