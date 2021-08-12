18:35  12 августа
В СИЗО Луцка убили мужчину, который зарубил жену и дочь
17:05  12 августа
В столице поймали водителя троллейбуса, который возил пассажиров в состоянии наркотического опьянения
17:29  12 августа
Оккупанты на Донбассе снова ранили нашего защитника
UA | RU
UA | RU
12 августа 2021, 16:36 1028

В столице на три дня ограничат движение транспорта: где и когда

12 августа 2021, 16:36 1028
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В центре Киева с 23 по 25 августа ограничат движение автомобильного транспорта, поскольку в эти дни будут проводиться съемки

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"С 23 августа по 20:00 25 августа в центре столицы будут проводить съемки ко Дню Независимости", - говорится в сообщении.

Так, движение автотранспорта будет ограничено с 12:00 23 августа до 00:00 25 августа, а именно:

  • на территории Золотоворотского сквера;
  • улицы Ярославов Вал (на промежутке от улицы Владимирской до улицы Николая Лысенко);
  • улицы Золотоворотской (от улицы Ярославов Вал в дом 6-А на улице Золотоворотской).

Ранее сообщалось, что в столице с 12 августа восстанавливают движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная".

Украина Киев транспорт центр Столица

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Экологическая катастрофа в Житомире: усидит ли снова на своем месте глава "Житомирводоканала"
Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров
Все публикации »
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram