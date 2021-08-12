В столице на три дня ограничат движение транспорта: где и когда

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В центре Киева с 23 по 25 августа ограничат движение автомобильного транспорта, поскольку в эти дни будут проводиться съемки

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"С 23 августа по 20:00 25 августа в центре столицы будут проводить съемки ко Дню Независимости", - говорится в сообщении.

Так, движение автотранспорта будет ограничено с 12:00 23 августа до 00:00 25 августа, а именно:

на территории Золотоворотского сквера;

улицы Ярославов Вал (на промежутке от улицы Владимирской до улицы Николая Лысенко);

улицы Золотоворотской (от улицы Ярославов Вал в дом 6-А на улице Золотоворотской).

Ранее сообщалось, что в столице с 12 августа восстанавливают движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная".