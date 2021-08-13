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13 серпня 2021, 11:59 282

У Києві з 13 серпня перекриють Північний міст

13 серпня 2021, 11:59 282
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Фото: УНІАН
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У Києві комунальники ремонтуватимуть Північний міст - його буде зачинено до кінця місяця

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор”.

Зазначається, що з 21:00 13 серпня і до кінця місяця на Північному мосту триватиме ремонт покриття. Працюватимуть у напрямку лівого берега. Ремонт розпочнуть у ніч проти суботи. Під час робіт рух буде частково обмежено.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у центрі Києва з 23 по 25 серпня обмежать рух автомобільного транспорту, оскільки в ці дні проводитимуться зйомки.

Україна Київ міст авто

 
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