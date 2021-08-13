У Києві з 13 серпня перекриють Північний міст

Фото: УНІАН

У Києві комунальники ремонтуватимуть Північний міст - його буде зачинено до кінця місяця

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор”.

Зазначається, що з 21:00 13 серпня і до кінця місяця на Північному мосту триватиме ремонт покриття. Працюватимуть у напрямку лівого берега. Ремонт розпочнуть у ніч проти суботи. Під час робіт рух буде частково обмежено.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у центрі Києва з 23 по 25 серпня обмежать рух автомобільного транспорту, оскільки в ці дні проводитимуться зйомки.