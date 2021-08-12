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12 августа 2021, 20:51 1788

В Киеве посреди улицы паслись и прыгали по автомобилям козы

12 августа 2021, 20:51 1788
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Рixabay
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В Киеве на Позняках заметили коз, которые паслись во дворах многоэтажек

Об этом сообщили в Telegram-канале Kievmap, пишет RegioNews.

На какой улице произошел инцидент, не сообщают.

На фото видно, как животные свободно гуляют по улице, поедая траву и листья деревьев.

Также в какой-то момент одна из коз вылезла на крышу красной легковушки. Через некоторое время она спрыгнула и пошла дальше.

У Києві кози гуляли посеред вулиці: одна вилізла на дах авто (фото)

Напомним, недавно в Киеве на Михайловской площади заметили двух коз, которые гуляли на лужайке возле дома Министерства иностранных дел.

Украина Киев животные Столица

 
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