У Києві посеред вулиці паслися й стрибали по автівках кози
У Києві на Позняках помітили кіз, який паслися у дворах багатоповерхівок
Про це повідомили в Telegram-каналі Kievmap, пише RegioNews.
На якій вулиці стався інцидент, не повідомляють.
На фото видно, як тварини вільно гуляють вулицею, поїдаючи траву та листя дерев.
Також у якийсь момент одна з кіз вилізла на дах червоного легковика. Через деякий час вона зістрибнула та пішла далі.
Нагадаємо, нещодавно у Києві на Михайлівській площі помітили двох кіз, які гуляли на галявині біля будинку Міністерства закордонних справ.
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