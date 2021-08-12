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12 серпня 2021, 20:51 6

У Києві посеред вулиці паслися й стрибали по автівках кози

12 серпня 2021, 20:51 6
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Рixabay
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У Києві на Позняках помітили кіз, який паслися у дворах багатоповерхівок

Про це повідомили в Telegram-каналі Kievmap, пише RegioNews.

На якій вулиці стався інцидент, не повідомляють.

На фото видно, як тварини вільно гуляють вулицею, поїдаючи траву та листя дерев.

Також у якийсь момент одна з кіз вилізла на дах червоного легковика. Через деякий час вона зістрибнула та пішла далі.

У Києві кози гуляли посеред вулиці: одна вилізла на дах авто (фото)

Нагадаємо, нещодавно у Києві на Михайлівській площі помітили двох кіз, які гуляли на галявині біля будинку Міністерства закордонних справ.

Україна Київ тварини Столиця

 
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