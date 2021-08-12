Перерезал горло: в столице мужчина убил участницу известного шоу

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В Киеве на Оболони была найдена зарезанной 34-летняя женщина. Как выяснилось, это участница популярного шоу "Панянка-Селянка"

Сюжет о трагедии вышел 9 августа в программе "Чрезвычайные новости" телеканала ICTV, пишет RegioNews.

В убийстве полиция подозревает ее мужа, который на 17 лет старше Татьяны.

Осадчая стала героиней "Панянка-Селянка" в 2014 году, а в последнее время держала маникюрный салон. Все соседи считали ее успешной и благополучной женщиной, Татьяна же этот имидж старательно поддерживала в соцсетях.

Однако в личной жизни у нее было не все гладко.

Уже после участия шоу она познакомилась в интернете с Николаем. Несмотря на разницу в возрасте и расстояние (мужчина жил в другом городе - Харькове), пара долго встречалась. В какой-то момент Татьяна и Николай расходились, но после того как мужчина перенес инсульт и пожаловался экс-возлюбленной, что никому не нужен, снова сошлись. Осадчая забрала Николая в Киев.

Месяц назад пара расписалась, хотя все друзья отговаривали от этого шага из-за агрессивного характера Николая.

Почти сутки после убийства мужчина колебался по поводу того, что делать дальше - все это время тело Татьяны лежало в квартире. Но в итоге Николай вышел на улицу и попросил первого встречного вызвать полицию. Его арестовали.

Напомним, в СИЗО Луцка убили мужчину, который зарубил жену и дочь.