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12 серпня 2021, 19:55 3512

Перерізав горло: у столиці чоловік вбив учасницю відомого шоу

12 серпня 2021, 19:55 3512
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Фото з відкритих джерел
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У Києві на Оболоні була знайдена зарізаною 34-річна жінка. Як з'ясувалося, це учасниця популярного шоу "Панянка-Селянка"

Сюжет про трагедію вийшов 9 серпня в програмі "Надзвичайні новини" телеканалу ICTV, пише RegioNews.

У вбивстві поліція підозрює її чоловіка, який на 17 років старший за Тетяну.

Осадча стала героїнею "Панянка-Селянка" в 2014 році, а останнім часом тримала манікюрний салон. Всі сусіди вважали її успішною і благополучною жінкою, Тетяна ж цей імідж старанно підтримувала в соцмережах.

Однак в особистому житті у неї було не все просто.

Вже після участі шоу вона познайомилася в інтернеті з Миколою. Попри різницю у віці і відстань (чоловік жив в іншому місті - Харкові), пара довго зустрічалася. У якийсь момент Тетяна і Микола розходилися, але після того, як чоловік переніс інсульт і поскаржився екс-коханій, що нікому не потрібен, знову зійшлися. Осадча забрала Миколу до Києва.

Місяць тому пара розписалася, хоча всі друзі відмовляли від цього кроку через агресивний характер Миколи.

Майже добу після вбивства чоловік вагався з приводу того, що робити далі - весь цей час тіло Тетяни лежало у квартирі. Але в підсумку Микола вийшов на вулицю і попросив першого зустрічного викликати поліцію. Його заарештували.

Нагадаємо, у СІЗО Луцька вбили чоловіка, який зарубав дружину та доньку.

Київ Столиця Україна убивство кримінал

 
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