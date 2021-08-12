У столиці на три дні обмежать рух транспорту: де і коли
У центрі Києва з 23 по 25 серпня обмежать рух автомобільного транспорту, оскільки в ці дні проводитимуться зйомки
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
"З 23 серпня по 20:00 25 серпня в центрі столиці проводитимуть зйомки до Дня Незалежності", - йдеться в повідомленні.
Так, рух автотранспорту буде обмежено з 12:00 23 серпня до 00:00 25 серпня, а саме:
- на території Золотоворітського скверу;
- вулиці Ярославів Вал (на проміжку від вулиці Володимирської до вулиці Миколи Лисенка);
- вулиці Золотоворітській (від вулиці Ярославів Вал в будинок 6-А на вулиці Золотоворітській).
Раніше повідомлялося, що у столиці з 12 серпня відновлюють рух швидкісного трамвая від станції "Старовокзальна".
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Екологічна катастрофа у Житомирі: чи всидить знову на своєму місці очільник "Житомирводоканалу"
Скандал в Конотопі: "шкурняки" депутатів чи глобальна кампанія з упокорення мерів