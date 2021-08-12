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12 серпня 2021, 16:36 1019

У столиці на три дні обмежать рух транспорту: де і коли

12 серпня 2021, 16:36 1019
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Фото з відкритих джерел
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У центрі Києва з 23 по 25 серпня обмежать рух автомобільного транспорту, оскільки в ці дні проводитимуться зйомки

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

"З 23 серпня по 20:00 25 серпня в центрі столиці проводитимуть зйомки до Дня Незалежності", - йдеться в повідомленні.

Так, рух автотранспорту буде обмежено з 12:00 23 серпня до 00:00 25 серпня, а саме:

  • на території Золотоворітського скверу;
  • вулиці Ярославів Вал (на проміжку від вулиці Володимирської до вулиці Миколи Лисенка);
  • вулиці Золотоворітській (від вулиці Ярославів Вал в будинок 6-А на вулиці Золотоворітській).

Раніше повідомлялося, що у столиці з 12 серпня відновлюють рух швидкісного трамвая від станції "Старовокзальна".

Україна Київ транспорт центр Столиця

 
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