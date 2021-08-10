Покусал четырех человек: в Киеве у домашнего кота обнаружили бешенство

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В Киеве бешеный кот покусал четырех человек и впоследствии умер

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы в Киеве.

Происшествие случилось в Голосеевском районе столицы. Кот жил в частном доме и имел свободный доступ к улице. От бешенства вакцинирован не был.

"Животное нанесло покусы четырем людям без провокации агрессии. На следующий день кота изолировали в сарае, впоследствии животное пала. По результатам исследования патологического материала обнаружено свечение характерное для бешенства животных. Все пострадавшие обратились в травмпункт и начали курс антирабического лечения”, — рассказали в пресс-службе управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

Напомним, недавно на Прикарпатье мужчину покусала бешеная лиса, в результате чего село ушло на карантин.