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10 серпня 2021, 11:46 1050

Покусав чотирьох людей: у Києві в домашнього кота виявили сказ

10 серпня 2021, 11:46 1050
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Рixabay
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У Києві скажений кіт покусав чотирьох людей й згодом помер

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби в Києві.

Подія трапилася в Голосіївському районі столиці. Кіт жив в приватному будинку і мав вільний доступ до вулиці. Від сказу вакцинований не був.

"Тварина нанесла покуси чотирьом людям без провокації агресії. Наступного дня кота ізолювали у сараї, згодом тварина пала. За результатами дослідження патологічного матеріалу виявлено свічення характерне для сказу тварин. Усі постраждалі звернулись до травмпункту та розпочали курс антирабічного лікування”, — розповіли в пресслужбі управління Держпродспоживслужби в Києві.

Нагадаємо, нещодавно на Прикарпатті чоловіка покусала скажена лисиця, внаслідок чого село пішло на карантин.

Україна Київ тварини лікарня Столиця

 
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