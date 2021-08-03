В столичном Апелляционном суде заявляют о фейковых рассылках от имени учреждения
Киевский апелляционный суд сообщает о рассылке фейковых повесток через электронную почту от имени суда
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Судебную власть Украины.
Письма поступают с адреса, домен которого похож на почту суда.
"Инициаторы рассылки незаконно используют логотип и наименование суда. Указанная спам-рассылка содержит вложение, активация которого приводит к инфицированию операционной системы вредоносным ПО", - говорится в сообщении.
Суд призывает быть бдительными и не открывать вложения писем, которых вы не ожидали получить.
Напомним, недавно Госспецсвязи заблокировала фейковый "сайт президента Украины".
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