У столичному Апеляційному суді заявляють про фейкові розсилки від імені установи

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Київський апеляційний суд повідомляє про розсилки фейкових повісток через електронну пошту від імені суду

Про це пише RegioNews з посиланням на Судову владу України.

Листи надходять з адреси, домен якої схожий на пошту суду.

"Ініціатори розсилки незаконно використовують логотип та найменування суду. Вказана спам-розсилка містить вкладення, активація якого призводить до інфікування операційної системи шкідливим ПЗ", - йдеться у повідомленні.

Суд закликає бути пильними та не відкривати вкладення листів, яких ви не очікували отримати.

Нагадаємо, нещодавно Держспецзв’язку заблокувала фейковий "сайт президента України".