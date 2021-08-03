У столичному Апеляційному суді заявляють про фейкові розсилки від імені установи
Київський апеляційний суд повідомляє про розсилки фейкових повісток через електронну пошту від імені суду
Про це пише RegioNews з посиланням на Судову владу України.
Листи надходять з адреси, домен якої схожий на пошту суду.
"Ініціатори розсилки незаконно використовують логотип та найменування суду. Вказана спам-розсилка містить вкладення, активація якого призводить до інфікування операційної системи шкідливим ПЗ", - йдеться у повідомленні.
Суд закликає бути пильними та не відкривати вкладення листів, яких ви не очікували отримати.
Нагадаємо, нещодавно Держспецзв’язку заблокувала фейковий "сайт президента України".
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