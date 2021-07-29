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29 июля 2021, 14:59 360

В Киеве заблокировано движение трамваев: что произошло

29 июля 2021, 14:59 360
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Фото из открытых источников
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В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие на трамвайных путях, в результате чего движение трамваев заблокировано

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Киев Оперативный".

Авария произошла недалеко от станции метро "Дарница".

"Трамвай можете не ждать. ДТП между автомобилями Toyota и Hyundai, которое произошло на трамвайных путях улице Павла Усенко (напротив сервисного центра МВД), полностью заблокировало движение трамваев в обе стороны", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Харькове трамвай слетел с рельсов и врезался в киоск.

Украина Киев Киевская область трамвай Столица

 
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