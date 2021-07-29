У Києві заблоковано рух трамваїв: що сталося
У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода на трамвайних коліях, внаслідок чого рух трамваїв заблоковано
Про це пише RegioNews з посиланням на "Київ Оперативний".
Аварія сталася недалеко від станції метро "Дарниця".
"Трамвай можете не чекати. ДТП між автомобілями Toyota і Hyundai, яке відбулося на трамвайних коліях вулиці Павла Усенка (навпроти сервісного центру МВС), повністю заблокувало рух трамваїв в обидві сторони", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно у Харкові трамвай злетів з рейок і врізався в кіоск.
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