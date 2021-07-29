11:42  29 липня
У МОЗ назвали умову скасування маскового режиму
10:24  29 липня
У Києві в торговому центрі стався вибух
18:01  29 липня
День на Донбасі: бойовики 4 рази обстріляли українські позиції
UA | RU
UA | RU
29 липня 2021, 14:59 385

У Києві заблоковано рух трамваїв: що сталося

29 липня 2021, 14:59 385
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода на трамвайних коліях, внаслідок чого рух трамваїв заблоковано

Про це пише RegioNews з посиланням на "Київ Оперативний".

Аварія сталася недалеко від станції метро "Дарниця".

"Трамвай можете не чекати. ДТП між автомобілями Toyota і Hyundai, яке відбулося на трамвайних коліях вулиці Павла Усенка (навпроти сервісного центру МВС), повністю заблокувало рух трамваїв в обидві сторони", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові трамвай злетів з рейок і врізався в кіоск.

Україна Київ Київська область трамвай Столиця

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua