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28 июля 2021, 12:10 215

В столице в реке нашли тело мужчины с окровавленным лицом

28 июля 2021, 12:10 215
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Фото: dtp.kiev.ua
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В киевской реке Лыбидь обнаружили труп мужчины

Об этом в Telegram-канале сообщает dtp.kiev.ua, пишет RegioNews.

Погибшему на вид около 50-60 лет. На его лице обнаружили следы крови.

Предварительной причиной смерти неизвестного называют несчастный случай.

При этом тело обнаружили не сразу. В воде оно пролежало не менее суток. На месте работали полиция, медики, спасатели.

Напомним, в Черниговской области отец топором зарубил сына.

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