В столице в реке нашли тело мужчины с окровавленным лицом

Фото: dtp.kiev.ua

Об этом в Telegram-канале сообщает dtp.kiev.ua, пишет RegioNews.

Погибшему на вид около 50-60 лет. На его лице обнаружили следы крови.

Предварительной причиной смерти неизвестного называют несчастный случай.

При этом тело обнаружили не сразу. В воде оно пролежало не менее суток. На месте работали полиция, медики, спасатели.

Напомним, в Черниговской области отец топором зарубил сына.