В столице в реке нашли тело мужчины с окровавленным лицом
В киевской реке Лыбидь обнаружили труп мужчины
Об этом в Telegram-канале сообщает dtp.kiev.ua, пишет RegioNews.
Погибшему на вид около 50-60 лет. На его лице обнаружили следы крови.
Предварительной причиной смерти неизвестного называют несчастный случай.
При этом тело обнаружили не сразу. В воде оно пролежало не менее суток. На месте работали полиция, медики, спасатели.
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