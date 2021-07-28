08:34  28 липня
Коронавірус в Україні: 717 нових випадків за добу
10:36  28 липня
На Луганщині у пожежі згоріло майже 20 га сухої трави
08:11  28 липня
На Донбасі чотири обстріли українських позицій за минулу добу, три – від початку нової
UA | RU
UA | RU
28 липня 2021, 12:10 97

У столиці в річці знайшли тіло чоловіка із закривавленим обличчям

28 липня 2021, 12:10 97
Читайте также на русском языке
Фото: dtp.kiev.ua
Читайте также
на русском языке

У Київській річці Либідь виявили труп чоловіка

Про це в Telegram-каналі повідомляє dtp.kiev.ua, пише RegioNews.

Загиблому на вигляд близько 50-60 років. На його обличчі виявили сліди крові.

Попередньою причиною смерті невідомого називають нещасний випадок.

При цьому тіло виявили не одразу. У воді воно пролежало не менш як добу. На місці працювали поліція, медики, рятувальники.

Нагадаємо, у Чернігівській області батько сокирою зарубав сина.

кримінал Київ річка Київська область Столиця

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua