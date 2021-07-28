У столиці в річці знайшли тіло чоловіка із закривавленим обличчям

Фото: dtp.kiev.ua

Про це в Telegram-каналі повідомляє dtp.kiev.ua, пише RegioNews.

Загиблому на вигляд близько 50-60 років. На його обличчі виявили сліди крові.

Попередньою причиною смерті невідомого називають нещасний випадок.

При цьому тіло виявили не одразу. У воді воно пролежало не менш як добу. На місці працювали поліція, медики, рятувальники.

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