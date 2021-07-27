Врезался в авто и вылетел на газон: в Киеве ребенок на Tesla устроил ДТП
В Киеве произошло необычное ДТП, которое, по предварительным данным, устроил ребенок
Об этом сообщил "Киев Оперативный", опубликовав видео с места происшествия, пишет RegioNews.
"ДТП на Троещине, по словам свидетелей, произошло из-за того, что за рулем Tesla сидел 9-летний ребенок - отец учил его водить. На полном ходу ученик влетел в серый Chevrolet и вылетел на газон", - говорится в сообщении.
ДТП на Троещине со слов свидетелей произошло из-за того, что за рулем #Tesla сидел 9-летный ребенок - отец учил его водит. На полном ходу ученик влетел в серый #Chevrolet и вылетел на газонPosted by Киев Оперативный on Tuesday, July 27, 2021
Ранее сообщалось, что в Харькове водитель "скорой" сбил пенсионера насмерть.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"