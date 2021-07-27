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27 июля 2021, 16:21 1109

Врезался в авто и вылетел на газон: в Киеве ребенок на Tesla устроил ДТП

27 июля 2021, 16:21 1109
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Фото из открытых источников
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В Киеве произошло необычное ДТП, которое, по предварительным данным, устроил ребенок

Об этом сообщил "Киев Оперативный", опубликовав видео с места происшествия, пишет RegioNews.

"ДТП на Троещине, по словам свидетелей, произошло из-за того, что за рулем Tesla сидел 9-летний ребенок - отец учил его водить. На полном ходу ученик влетел в серый Chevrolet и вылетел на газон", - говорится в сообщении.

ДТП на Троещине со слов свидетелей произошло из-за того, что за рулем #Tesla сидел 9-летный ребенок - отец учил его водит. На полном ходу ученик влетел в серый #Chevrolet и вылетел на газон

Posted by Киев Оперативный on Tuesday, July 27, 2021

Ранее сообщалось, что в Харькове водитель "скорой" сбил пенсионера насмерть.

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