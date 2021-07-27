В Харькове водитель "скорой" сбил пенсионера насмерть
В Новобаварском районе Харькова водитель "скорой" насмерть сбил 71-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия
Как передает RegioNews, об этом говорится в оперативной сводке ХОГА.
Водитель скорой помощи совершил наезд на пешехода, мужчину 1950 г.р., который от полученных повреждений скончался на месте ДТП", - говорится в сообщении.
Подробности происшествия устанавливают следователи полиции.
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