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27 июля 2021, 12:02 538

В Харькове водитель "скорой" сбил пенсионера насмерть

27 июля 2021, 12:02 538
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Фото: из открытых источников
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В Новобаварском районе Харькова водитель "скорой" насмерть сбил 71-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия

Как передает RegioNews, об этом говорится в оперативной сводке ХОГА.

Водитель скорой помощи совершил наезд на пешехода, мужчину 1950 г.р., который от полученных повреждений скончался на месте ДТП", - говорится в сообщении.

Подробности происшествия устанавливают следователи полиции.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения рейсового автобуса "Киев-Кишинев" и грузового автомобиля на трассе "Киев-Одесса" погиб один человек, еще шестеро - госпитализированы.

авария ДТП пенсионеры скорая помощь полиция

 
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